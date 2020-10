Concurrentie roofdieren in VS

Sommige roofdieren in het noorden van de VS zijn sterk afhankelijk van menselijk voedsel. Daardoor concurreren verschillende soorten met elkaar en eten ze minder natuurlijke prooien, wat de ecologische balans verstoort. Onderzoekers van de universiteit van Wisconsin onderzochten het dieet van zeven soorten roofdieren. Het ging om wolven, coyotes, twee soorten vossen, lynxen en twee soorten marters. Van deze dieren zijn plukken haren of botten geanalyseerd. Die analyse in Proceedings of the National Academy of Sciences laat zien of hun prooien vooral wilde planten aten of veevoer.