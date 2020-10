Wint dit jaar weer eens iemand uit Nederland een Nobelprijs?

Sinds de eerste Nobelprijs in 1901 werd uitgereikt, mochten 21 Nederlanders de ‘prijs der prijzen’ op hun erelijst bijschrijven, de laatste in 2016. Gaat het nu weer gebeuren? En wie maken er kans?

Amsterdam

Toen chemicus Ben ­Feringa (Rijksuniversiteit Groningen) in 2016 de Nobelprijs won, transformeerde de voorheen relatief anonieme onderzoeker prompt tot een internationaal wetenschappelijk icoon die op televisie verscheen en bij de EU lobbyde voor onderzoeksgeld. Dat is de impact van een prijs die qua magie en prestige eigenlijk alleen te vergelijken is met andere iconische ‘awards’ zoals de Oscar of een olympische medaille. En net zoals we altijd iets harder juichen wanneer een Nederlander zich het podium op sport, keert ook bij de Nobelprijzen steevast die ene vraag terug: gaan ‘we’ er eentje winnen?

Dit jaar zingt de naam van astronoom Heino Falcke (Radboud Universiteit) rond als kanshebber. Samen me..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .