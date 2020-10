Poeptransplantatie versnelt veroudering

Sinds enige tijd is duidelijk dat er een directe verbinding is tussen de darmen en het brein. Dat bracht onderzoekers ertoe te zien of veroudering van de hersenen is aan te pakken via de darmen. Voor het goed functioneren van de darm zijn de micro-organismen die daar leven belangrijk. De onderzoekers vroegen zich daarom af of het transplanteren van ontlasting – met alle micro-organismen die daarin zitten – van oude muizen naar jong volwassen dieren effect zou hebben op de muizenhersenen.