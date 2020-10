IJskap van Groenland smelt sneller dan ooit

De ijskap van Groenland verliest de laatste dertig jaar steeds sneller steeds meer ijs. Omgerekend leveren de afgelopen twintig jaar een verlies aan ijs van 6100 miljard ton per eeuw op. Maar omdat de opwarming van de aarde doorgaat, verwachten onderzoekers dat er deze eeuw tussen de 8800 en 35.000 miljard ton ijs de zee in stroomt, afhankelijk van de toename in broeikasgassen als kooldioxide.