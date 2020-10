Wat zijn we inmiddels wijzer over mondkapjes? Dit zijn de laatste inzichten

Voor heel Nederland geldt vanaf nu een dringend advies om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen, kondigde premier Mark Rutte woensdag in de Tweede Kamer aan. Veel partijen hadden om een landelijke richtlijn gevraagd. Tot nu toe hadden veel experts grote bedenkingen tegen de bredere inzet van mondkapjes. Wat is er veranderd?