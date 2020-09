Strengere regels nodig voor reptielenhandel

Een onderzoek naar reptielen die tussen 2000 en 2019 online werden aangeboden laat zien dat de helft van de dieren in het wild leefde en is gevangen. Voor veel van de verhandelde soorten bestaan nog geen internationale handelsregels.

Mengla

Dat blijkt uit een onderzoek van online aangeboden reptielen door Chinese onderzoekers, via een geautomatiseerd web-onderzoek. Ruim een derde van alle bekende reptielensoorten bleek te koop. In totaal werden 3943 verschillende soorten aangeboden, dat is twee derde van alle bestaande soorten.

Voor 80 procent van de verhandelde soorten zijn er geen regels van CITES, de conventie voor internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Die handel is dan ook niet illegaal. Een van de grootste aanbieders van reptielen is Vietnam, terwijl Europa en de VS de grootste afnemers vormen. De onderzoekers pleiten in Nature Communications voor meer regels om het uitsterven van soorten te voorkomen.

