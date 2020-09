Zoutwatermeer onder poolijs Mars

Rome

Er waren al aanwijzingen gevonden voor het bestaan van vloeibaar water onder het ijs, door de Mars Express satelliet die rond de rode planeet draait. Mars Express is uitgerust met een gevoelige radar waarmee het mogelijk is in de bodem te kijken. In het nieuwe artikel hebben onderzoekers de radargegevens voor een stuk van 250 bij 300 kilometer met nieuwe technieken geanalyseerd. Hierdoor is met veel grotere zekerheid te zeggen dat er inderdaad vloeibaar water aanwezig is. Naast een groot meer onder het ijs vonden de onderzoekers ook kleinere meertjes van vloeibaar water, die van het grote meer waren gescheiden door droge stroken. Ook op aarde bestaan meren onder het poolijs. Maar op Mars zijn de condities extremer: in de winter kan h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .