Waarom de zon zo warm is

De hete corona was tot nu toe een raadsel. Maar een internationaal team van sterrenkundigen denkt een oplossing te hebben gevonden. Over het oppervlak van de zon lopen sterke magneetvelden. Tussen ‘plus’ en ‘min’ polen vormen zich lussen van snel bewegende geladen deeltjes in de corona, de buitenste, vurige laag van de zon. Soms raken de lussen in elkaar verstrengeld, omdat de magnetische velden zich voortdurend verplaatsen. Als verstrengelde lussen weer losschieten, gaat dat gepaard met een felle uitbarsting, een ‘nanovlam’. Deze uitbarstingen van energie zijn al tien jaar nauwkeurig bestudeerd.

Een analyse van gegevens van zonne-observatorium IRIS, dat in 2013 is gelanceerd door de NASA, toont dat de ..

