Piepkleine kristalletjes van een paar miljoenste millimeter groot doen vulkaan ontploffen

De oorzaak hiervoor zijn nanolieten, piepkleine kristalletjes van een paar miljoenste millimeter groot. Die kunnen het vloeibare gesteente in de vulkaan stroperiger maken, waardoor gassen er minder gemakkelijk uit ontsnappen. De vulkaan bouwt dan meer druk op, wat zorgt voor een krachtige, soms explosieve uitbarsting.

Dit gebeurt vooral bij vulkanen met siliciumrijk magma. Dat is normaal gesproken zeer dun. Maar onder bepaalde omstandigheden kunnen de nanolieten ontstaan. De onderzoekers smolten vulkanisch gesteente in het laboratorium en lieten het vervolgens afkoelen bij verschillende snelheden. In sommige gevallen ontstonden hierdoor de kleine kristalletjes.

Wanneer tijdens het afkoelen vluchtige stoffen ontsnappen uit de magma kunnen z..

