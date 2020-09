De absolute duikkampioen van de oceanen blijkt de spitssnuitdolfijn te zijn

De dolfijn van Cuvier - die maximaal zeven meter lang kan worden - kan tot een diepte van drie kilometer duiken op zoek naar voedsel, en blijft soms zeer lang onder water. Dat is opvallend, omdat berekeningen laten zien dat het zoogdier na 33 minuten alle ingeademde zuurstof kwijt is. Daarna gaat de stofwisseling over op zuurstofloze processen waarbij onder meer melkzuur ontstaat, wat de spieren doet verzuren.

Onderzoeker Nicola Quick en haar collega’s wilden precies weten hoelang de dolfijnen onder water bleven. Daarvoor wilden ze satellietzenders aan de dieren bevestigen. Omdat de dieren meestal niet meer dan een minuut of twee aan het oppervlak zwemmen was het nogal een uitdaging. Teams van onderzoekers in snelle, wendbare boten wisten in vijf jaar 23 dolfijnen met een zender uit te rusten. Daarmee zijn 3600 duiken geregistreerd.

De duur van de duiken lag tussen de 33 minuten en 2 uur en 13 minuten, allemaal voorbij de grens waar de zuurstof op zou zijn. Ook zagen de onderzoekers twee extreme duiken, een van bijna drie uur, de ander maar liefst 3 uur 42 minuten.

Op basis van de nieuwe metingen schatten de onderzoekers dat de dolfijn van Cuvie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .