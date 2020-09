Sommige vlinders hebben schaduw nodig

Vlinders kunnen hun lichaam niet zelf opwarmen. Dat maakt ze gevoelig voor extreme temperaturen die door klimaatverandering vaker optreden. Maar er zijn tussen vlinders grote verschillen in het vermogen om temperatuurswisselingen op te vangen, ontdekten Britse biologen. Dat heeft gevolgen voor het beschermen van vlindersoorten. De onderzoekers maten de lichaamstemperatuur van verschillende vlinders onder allerlei omstandigheden. Zij ontdekten zo dat grote, bleke vlinders zoals het groot koolwitje of de citroenvlinder hun temperatuur het best kunnen controleren. Met hun vleugels kunnen ze zonlicht naar hun lichaam sturen om op te warmen, of wegkaatsen om koel te blijven. Deze vlinders hebben het de afgelopen decennia goed gedaan.

Cambridge (VK)

Kleurige grote vlinders als de dagpauwoog of atalanta hebben daar meer moeite mee, maar zij doen het beter dan kleine kleurige vlinders als het hooibeestje. Ook zijn er vlinders die op de juiste temperatuur blijven door steeds een plek te zoeken waar het microklimaat het beste is. Ze zoeken in warme tijden een koel, schaduwrijk plekje op de grond en kunnen om op te warmen in de zon gaan zitten. Dat is bijvoorbeeld de strategie van het bruin blauwtje en de kleine vuurvlinder. Juist die zijn in de laatste veertig jaar sterk achteruitgegaan in aantallen.

Volgens de biologen is het belangrijk dat er diversiteit is in het landschap, zodat er voldoende warme en koele plekken aanwezig zijn. Dat kan al door het gras op een deel van ..

