Werken aan goedkoop gehoorapparaat

Gehoorapparaten maken het leven van veel ouderen een stuk eenvoudiger. Maar ze zijn ook kostbaar, lastig te onderhouden en er zijn speciale batterijen voor nodig. Dat maakt een gehoorapparaat onbereikbaar voor een groot deel van de wereldbevolking. Onderzoekers van het Georgia Institute of Technology (VS) hebben daarom een eenvoudig gehoorapparaat gemaakt waar voor ongeveer zes euro aan onderdelen in zit. De technici ontwierpen een zo eenvoudig mogelijk apparaat waarin alleen standaardonderdelen zitten. Moderne gehoorapparaten versterken niet al het geluid, maar filteren er de specifieke frequenties voor spraak uit en versterken die. Daarvoor zitten er processoren in die het geluid verwerken, maar deze zijn kostbaar. De onderzoekers kozen ervoor om met behulp van eenvoudige filters vooral de hoge tonen te versterken. Juist die zijn bij leeftijdsgebonden gehoorverlies verdwenen.

Atlanta

De oplossing leverde een enorme kostenbesparing op. Daarnaast is de behuizing eenvoudig, een doosje dat op de borst wordt gedragen, met oortelefoontjes eraan. De prestaties van het gehoorapparaat zijn minder goed dan die van standaard gehoorapparaten, maar ze kunnen wel het verschil maken tussen wel of niet kunnen horen, zegt Soham Sinha, die aan de ontwikkeling van het apparaat werkte tijdens zijn studie. Sinha komt van het platteland in India en heeft zelf al een groot deel van zijn leven een gehoorapparaat. Het apparaat moet nu in de praktijk getest worden. De behuizing is te maken met een 3D-printer en de energie komt van twee AA-batterijen, die zo’n drie weken mee zouden moeten gaan. De onderdelen in de huidige versie k..

