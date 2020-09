Asteroïde Ryugu lijkt ontstaan door botsing

De asteroïde Ryugu is een steenklomp van ongeveer een kilometer doorsnede, die ter hoogte van de aarde in een baan rond de zon draait. Metingen van de Japanse ruimtesonde Hayabusa2, die de asteroïde in 2018 bezocht, laten zien dat deze vermoedelijk is ontstaan door de botsing van twee verschillende asteroïden.

Tokio

De ruimtesonde analyseerde het licht dat door rotsblokken aan het oppervlak wordt teruggekaatst. Hieruit blijkt dat de meeste rotsen van het zogeheten C-type zijn, rotsen met een hoog gehalte koolstof en relatief veel water. Maar andere rotsen zijn van het S-type, ze bestaan uit vooral silica en bevatten nauwelijks water.

Omdat asteroïden doorgaans uit één type gesteente bestaan, is de meest logische verklaring dat Ryugu is ontstaan door een botsing tussen twee verschillende typen. Omdat er veel meer koolstofhoudende steen is dan silica, denken de onderzoekers dat een kleine S-type asteroïde is gebotst op een groter C-type. Dat klopt ook met de waarneming dat Ryugu erg poreus is en meer een hoop stenen is die ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .