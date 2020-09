Embryo's genetisch aanpassen? Voer éérst een maatschappelijk debat

Het rapport Heritable Human Genome Editing, dat op 3 september online kwam, lijkt een reactie op de affaire-He. In november 2018 maakte de Chinese onderzoeker Jiankui He bekend dat er twee meisjes waren geboren van wie hij het DNA in het embryonale stadium had veranderd in een poging ze resistent te maken tegen het aidsvirus.

Het aanpassen van genen bij embryo’s is volgens het rapport alleen toegestaan bij ernstige ziekten die door één mutatie in het DNA worden veroorzaakt. Ook moeten er geen minder ingrijpende alternatieven zijn.

Vaak zal een echtpaar met een erfelijke ziekte in de familie zowel embryo’s met als zonder de mutatie voortbrengen. Het is dan mogelijk tijdens een reageerbuisbevruchting de gezonde embryo’s eruit te halen, de zo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .