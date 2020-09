Nieuwe zonnecyclus (al lang) begonnen

Washington

De eerste waarneming van zonnevlekken vond zo’n duizend jaar geleden plaats in China, en sinds 1755 bestaat er een ononderbroken reeks waarin de elfjarige cyclus is vastgelegd. In perioden met veel zonnevlekken is de zon actiever, ze stoot dan regelmatig grote golven van deeltjes uit. Wanneer die deeltjes het magnetisch veld rond de aarde raken, zorgen ze voor het Noorderlicht. Maar krachtige golven (‘zonnestormen’) kunnen hoogspanningsleidingen overbelasten en transformatoren laten ontploffen. Nog groter is het gevaar voor satellieten. Elektronica kan door de deeltjesstormen worden vernield. De stroom deeltjes is ook gevaarlijk voor astronauten die zich in de ruimte bevinden.

Hoe de elfjarige cyclus precies on..

