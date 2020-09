Labradoedel is toch vooral poedel

De labradoedel is ontstaan uit een kruising van labrador en poedel. Het is geen erkend ras, maar de honden zijn de laatste jaren wel populair. Nieuw onderzoek naar de genetische achtergrond van de kruising laat zien dat de labradoedel vooral poedelgenen heeft, met naast labrador retriever ook invloed van verschillende soorten spaniëls.

De labradoedel is zo’n dertig jaar geleden voor het eerst gefokt in Australië. Doel was om twee zuivere rassen, die elk hun sterke en zwakke punten hebben, te mengen tot een ras dat hopelijk gezonder was. Ook moesten de dieren minder allergische reacties oproepen.

Onderzoekers van de National Institutes of Health (VS) keken naar ruim 150.000 kenmerken van het DNA van labradoedels om te achter..

