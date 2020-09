Onderzoek Oxfordvaccin tijdelijk gestaakt. Wat nu?

Het onderzoek naar het ‘Oxfordvaccin’ tegen corona is gepauzeerd nadat een proefpersoon volgens bronnen gedeeltelijk verlamd is geraakt. Farmaceut AstraZeneca noemt het een ‘routineactie’, maar verontrustend nieuws is het wel degelijk. De stand van zaken, aan de hand van vier vragen.

De Australische premier Scott Morrison kijkt mee in het hoofdkantoor van AstraZeneca in Sydney. (beeld epa / Dan Himbrechts)

Oxford

Wat is er precies aan de hand?

Dinsdagavond maakte AstraZeneca bekend dat het ‘standaard controleproces een pauze in de vaccinatie heeft veroorzaakt om het controleren van de veiligheidsgegevens mogelijk te maken’. Achter die wollige formulering schuilt een Britse proefdeelnemer die te kampen heeft met een mogelijke serieuze bijwerking.

Die woordkeus, serious adverse event, is belangrijk: in het vaccinjargon betekent het namelijk dat de deelnemer ziekenhuisopname behoefde. Een ‘onverklaarde ziekte’, zegt AstraZeneca verderop in zijn verklaring. Wat de proefpersoon precies mankeert, is namelijk nog onduidelijk.

Volgens een anonieme bron, opgevoerd door The New York Times, zou het gaan om &lsquo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .