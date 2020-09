De laatste waarschuwing van Mark Lynas: het klimaat verandert en dit zijn de gevolgen

‘Zes graden’. Dat staat in koeienletters op de cover van het nieuwste boek van de Britse journalist Mark Lynas. Van het Engelse origineel klinkt de titel mogelijk nog onheilspellender: ‘Final warning’. Lynas is een man met een missie.

Het jaar 2015 zou in het collectieve geheugen gegrift moeten zijn, schrijft Lynas in het begin van zijn boek. Al zou iemand zich een moment van dat jaar nog levendig herinneren, dan zal dat waarschijnlijk niet zijn om de reden die de Brit bedoelt. Het moment? In 2015 steeg de gemiddelde temperatuur op aarde voor het eerst één graad boven het pre-industriële niveau. Daarmee was de eerdere versie van Lynas’ boek uit 2007 achterhaald. Het boek zette de gevolgen van de opwarming van de aarde per graad op een rij. Hoofdstuk 1 was realiteit geworden. Reden voor Lynas om te komen met een vernieuwde editie.

Waren er nog andere redenen voor het herschrijven van uw boek?

‘Ja, er was een concrete vraag naar. Mensen lazen nog steeds de oude versie van..

