Gebruikte N95-mondmaskers weer zo goed als nieuw door stroomstoot

In situaties met een hoge kans op besmetting met het coronavirus gebruikt medisch personeel doorgaans zogeheten N95-mondmaskers, die 95 procent van de deeltjes van minder dan een duizendste millimeter wegvangen. Dat gebeurt door elektrisch geladen vezels die in de maskers zijn verwerkt, en die kleine druppeltjes waarin het virus zich kan bevinden aantrekken. Maar deze elektrische lading verdwijnt wanneer de maskers worden gewassen voor hergebruik, of wanneer ze langdurig worden gedragen in vochtige omstandigheden.