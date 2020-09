Tijdschrift Nature Communications: Amerikaanse mammoet was genetisch verarmd

Analyse van het DNA uit de resten van 33 Amerikaanse mammoeten laat zien hoe de dieren zich tijdens het Pleistoceen verspreidden. Tijdens warme perioden in dit geologische tijdperk trokken ze naar noorden, als het ijs oprukte verplaatsten ze zich meer naar het zuiden. Maar dit proces zorgde vermoedelijk voor een afname in genetische diversiteit, wat kan hebben bijgedragen aan het uitsterven van deze grote grazers.

Mammoet fossiel in het American Museum of Natural History. (beeld Denis Finnin)

New York

De Amerikaanse mammoet leefde in een groot deel van wat nu Noord Amerika is, van Alaska tot aan Mexico. Hoewel mammoeten vaak worden geassocieerd met een koude omgeving blijkt uit de DNA analyse dat dieren alleen in Alaska leefden tijdens relatief warme perioden. Koude dreef hen meer naar het zuiden.

Uit het DNA konden de onderzoekers afleiden dat er zeker vijf genetisch te onderscheiden groepen mammoeten bestonden. Twee ervan leefden in Alaska, waar een landtong zorgde voor een verbinding met Siberië. De noordelijke groepen hadden de minste genetische diversiteit. Aan het einde van het Pleistoceen (door geologen gedateerd op 11.700 jaar geleden) stierven de mammoeten uit, net als een aantal andere grote dieren, zoals sabeltandtij..

