Relikwieën doodgewoon in bronstijd

Voor bewoners van de Britse eilanden tijdens de bronstijd (ongeveer 4500 jaar geleden) waren resten van overledenen belangrijk. Ze zijn aangetroffen in graven, maar werden vermoedelijk ook in huis bewaard.

Muziekinstrument gemaakt van een dijbeen, gevonden in het graf van een man die in de buurt van Stonehenge is begraven. (beeld Wiltshire Museum)

Bristol

Dit is de conclusie van archeologen van de universiteit van Bristol die een aantal opgravingen analyseerden. Zij vonden in verschillende graven uit de bronstijd resten van tijdgenoten of mensen die tientallen tot meer dan honderd jaar eerder waren overleden.

Zo bleek via koolstofdatering dat een vrouw was begraven met schedels en botten van mensen die zestig tot 170 jaar eerder waren overleden.

In een bronstijd-graf van een man in de buurt van Stonehenge vonden archeologen een bewerkt menselijk dijbeenbot waar een muziekinstrument van was gemaakt. Datering laat zien dat de ‘eigenaar’ van het dijbeen ongeveer gelijktijdig leefde met de man in het graf. Naast deze bijzondere grafgift lagen er ook een stenen en een bronzen ..

