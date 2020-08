Bacterie maakt bouwsteen voor plastic

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt hoe een bepaalde soort bacterie de gassen ethyleen en methaan maakt, wanneer het micro-organisme in een omgeving met zeer weinig zuurstof leeft. De resultaten zijn nuttig voor de landbouw en voor de productie van bio-plastic.

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt hoe in natte bodems bacteriën ethyleen kunnen maken, wat de plantengroei remt. (beeld Andy Sproles)

Oak Ridge

Onderzoekers proberen al langer om ethyleen te laten produceren door bacteriën, als alternatief voor het gebruik van aardolie voor ethyleenproductie. Dat lukt ook wel, maar samen met zuurstof is het gas explosief. Maar onderzoek met de bacterie Rhodospirillum rubrum liet zien dat dit micro-organisme bij lage concentraties zuurstof en zwavel ethyleen en methaan produceert. Methaan is een krachtig broeikasgas, maar ook een basisbouwsteen in de chemische industrie.

De wetenschappers achterhaalden het complete proces waarmee de bacterie beide stoffen produceert. Daarmee is het mogelijk de biologische producten van deze veelgebruikte chemicaliën te verbeteren en wellicht op te schalen voor industrieel gebruik. Daarnaast bied..

