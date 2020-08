Meer kans op succes bij beklimming Everest

De kans dat een klimmer die een eerste poging waagt om de top van de hoogste berg ter wereld, Mount Everest, te bereiken, is de afgelopen dertig jaar ongeveer verdubbeld. De kans op succes is voor mannen en vrouwen even groot. Het aantal dodelijke ongelukken is ongeveer gelijk gebleven: een op de honderd klimmers komt om tijdens de poging.

De kans om de top van de Mount Everest te bereiken, is toegenomen. (beeld nd)

Seattle

Dat blijkt uit een woensdag in Plos ONE gepubliceerd statistisch onderzoek naar bergbeklimmers die tussen 1990 en 2019 de mythische berg voor het eerst hebben beklommen. Er zijn regelmatig discussies over de veiligheid en over de vraag of bepaalde groepen moeten worden geweerd. Dit gebeurt volgens onderzoekers van de Universiteit van Washington (VS) vaak op basis van onvolledige gegevens. Daarom breidden zij een gedetailleerd statistisch onderzoek dat zij eerder voor de periode 1990-2005 uitvoerden uit tot de afgelopen dertig jaar.

In de eerste vijftien jaar gingen ruim 2200 klimmers voor het eerst de berg op, de laatste vijftien jaar is dat aantal gestegen tot ruim 3600. Waar in de eerste periode een derde van de klimmers daadwerk..

