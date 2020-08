Bloeddrukmedicijn geen gevaar coronapatiënten

In de eerste fase van de coronacrisis klonken er waarschuwingen over bepaalde bloeddrukmedicijnen: de ACE-remmers of angiotensine-blokkers zouden de kans op complicaties bij een besmetting met het virus mogelijk vergroten. Deze medicijnen hebben invloed op de ACE-receptor op cellen, die het coronavirus juist gebruikt om binnen te dringen. Maar een nieuw onderzoek laat zien dat er geen verhoogd risico is voor gebruikers van deze medicijnen. Integendeel, ze lijken zelfs beschermd te zijn tegen ernstige complicaties.

Britse onderzoekers analyseerden 19 al gepubliceerde onderzoeken waarbij corona-patiënten die een van de twee bloeddrukmedicijnen gebruiken gevolgd zijn. In totaal gaat het om ruim 28.000 personen. Ze keken wat de kans was dat COVID-19-patiënten met of zonder deze medicijnen op de intensive care belandden of overleden. De analyse liet zien dat de kans hierop niet verhoogd was, maar juist zo’n dertig procent lager lag dan voor patiënten zonder de bloeddrukmedicijnen. De analyse is maandag gepubliceerd in het medische tijdschrift Current Atherosclerosis Reports.

Dit is volgens de onderzoekers een belangrijke conclusie, zeker gezien de stijging van het aantal coronapatiënten die mogelijk tot een tweede golf u..

