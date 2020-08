Nieuw afleversysteem voor gentherapie

Onderzoekers van de universiteit van Ohio (VS) hebben kleine vetbolletjes gemaakt waarmee ze genetisch ‘gereedschap’ op verschillende plekken in het lichaam kunnen afleveren. Hun systeem lijkt goed te werken in het oplossen van genetische problemen bij muizen.

Columbus

De bolletjes kunnen kleine stukjes erfelijke informatie of bepaalde enzymen bevatten en zijn stabiel genoeg om door de bloedstroom te kunnen reizen. Ook kunnen ze gericht naar een bepaald orgaan worden gestuurd.

twee experimenten

Vrijdag publiceerden de onderzoekers de resultaten van twee verschillende experimenten in het tijdschrift Science Advances.

In het eerste experiment spoten ze bij muizen kleine bolletjes in met daarin een stukje ‘boodschapper-RNA’, dat zorgt voor de aanmaak van een stollingsfactor die ontbreekt bij patiënten met hemofilie. Normaal gesproken brengt dit boodschapper-RNA in cellen de informatie die nodig is om een bepaald eiwit te maken over vanuit de celkern naar het celvocht, waar eiwitprodu..

