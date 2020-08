IJs Groenland smolt in 2019 ongekend snel

Sinds het begin van satellietmetingen in de jaren zeventig is op Groenland in één jaar niet zoveel ijs gesmolten. Door de warme zomer van 2019 ging een recordhoeveelheid ijs verloren. Het past in de trend dat het smelten van de Groenlandse ijskap sinds de eeuwwisseling veel sneller gaat dan daarvoor, zo blijkt uit twee internationale studies waaraan Nederlandse onderzoekers hebben meegewerkt.