Scans tonen details dierenmummies

Britse onderzoekers hebben met nauwkeurige apparatuur gedetailleerde CT-scans gemaakt van drie Egyptische dierenmummies: een kat, een vogel en een slang. Hiermee zijn verschillende details over de dieren zelf en hun mummificatie achterhaald, zonder dat de windselen hoefden te worden verwijderd.

Swansea

De kat bleek een jong dier te zijn, van ongeveer vijf maanden oud. Dit klopt met eerder onderzoek waaruit blijkt dat Egyptenaren vooral jonge katjes mummificeerden. Het dier heeft een gebroken nek, mogelijk omdat het gewurgd is, maar het kan ook zijn dat de breuk kort na de dood van de kat is gemaakt om het hoofd in de juiste positie te kunnen brengen.

De vogel is vermoedelijk een torenvalk, blijkt uit de scan, als is het niet helemaal zeker vanwege schade aan onder meer de snavel, wat identificatie bemoeilijkt. De vogel heeft enkele botbreuken die vlak voor of na de dood zijn ontstaan.

Het onderzoek van de slang laat zien dat dit dier uitgedroogd was toen het werd gedood. Dat gebeurde vermoedelijk door het dier – een jonge co..

