Abstracte ijstijdkunst ontdekt op Jersey

Archeologen hebben op het Kanaaleiland Jersey gegraveerde stenen gevonden die vermoedelijk tijdens de laatste ijstijd zijn gemaakt door mensen van de Magdalénien-cultuur. Dergelijke gegraveerde stenen zijn eerder aangetroffen in Frankrijk, Spanje en Portugal. Dat deze groep mensen zich ook in het huidige Groot-Brittannië had gevestigd was bekend, maar dit is de eerste vondst van Magdalénien-kunst op de Britse eilanden. De vondst ziet er niet heel indrukwekkend uit: het gaat veelal om groepjes van dunne lijntjes die in de steen zijn gegraveerd. In andere gevallen zijn het concentrische cirkels. Veel van de gegraveerde stenen bevatten alleen een abstract lijnenspel, in andere stenen zijn mensen, dieren of een landschap te herkennen.