Nitraat verbetert ademhaling muizen

Het diafragma, een spier die belangrijk is bij de ademhaling, gaat bij muizen veel beter werken wanneer de dieren extra nitraat krijgen toegediend in hun water. Het is niet duidelijk of het effect bij mensen ook zo groot is. Onderzoekers van de universiteit van Florida (VS) zagen in hun experimenten dat het diafragma van oudere muizen beter kon samentrekken wanneer ze veertien dagen lang extra nitraat kregen. Daardoor wordt de ademhaling efficiënter, wat voor oudere mensen – vooral bij besmetting met het coronavirus – een voordeel kan zijn.