Bijen hebben trilobieten-ogen

Onderzoek van fossielen laat zien dat de interne structuur van het oog van de sinds lang uitgestorven trilobieten bijna identiek is aan dat van de nu levende bijen. Duitse en Schotse onderzoekers hebben in een oude collectie een trilobiet-fossiel gevonden waarbij het samengestelde oog voor fossilisatie kapot was gegaan. Hierdoor is de interne structuur goed zichtbaar bewaard gebleven.