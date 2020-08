Geurstof 4-vinylanisol kan groepen treksprinkhanen naar vallen lokken

Beijing

De onderzoekers ontdekten dat sprinkhanen in een groep een vluchtige stof uitscheiden met de naam 4-vinylanisol (4VA). Deze geurstof (een feromoon) trekt andere sprinkhanen aan. Zodra vier of vijf treksprinkhanen samen in een kooitje worden gezet, beginnen ze de geurstof uit te scheiden. In de antennes van de insecten zitten reukcellen die reageren op dit 4VA. Sprinkhanen bij wie deze geurcellen waren verwijderd reageren er veel minder sterk op.

Het lijkt er dus sterk op dat treksprinkhanen 4VA gebruiken om zich in grote groepen te verzamelen. Dat biedt kansen, denken de onderzoekers: met deze geurstof zou het mogelijk moeten zijn om sprinkhanen naar vallen te lokken en ze te vangen, voordat ze schade kunnen aanrichten. Ook is het ..

