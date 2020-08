Arthur Rörsch (1933-2020)Agnost, kleurrijke hoogleraar en klimaatscepticus

Arthur Rörsch was hoogleraar, bestuursvoorzitter van TNO en een klimaatscepticus. Hij geloofde in twijfel en stelde continu wetenschappelijke inzichten ter discussie.

Arthur Rörsch twijfelde zelfs aan de oorzaak van zijn eigen dood. ‘Er waren vlekjes op zijn lever ontdekt. Maar hij dacht niet dat het kanker was’, zegt zijn dochter Vivien Rörsch. Haar vader noemde ‘twijfel in de wetenschap de noodzakelijke grondhouding’. ‘Zijn de zaken echt zoals ze lijken?’

Hij stelde continu heersende wetenschappelijke inzichten ter discussie met drie grondvragen: Hoe weten we iets? Waarom geloven we het? Waar is het bewijs? Hij vond dat veel wetenschappelijke standpunten in feite politiek waren gemotiveerd.

Hij rebelleerde door zowel de van plagiaat beschuldigde René Diekstra te verdedigen als de in diskrediet geraakte Deense klimaatscepticus Bjorn Lomborg. Zelf ste..

