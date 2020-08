Zo ziet ons voedselsysteem er in 2050 uit

‘Wageningen’ won onlangs een prestigieuze prijs voor haar toekomstvisie op het voedselsysteem. Hoe moet het Nederlandse voedselsysteem eruitzien in 2050?

In de toekomst moeten gewassen, als een mozaïek, door elkaar heen groeien. (beeld anp / Vincent Jannink)

Wageningen

Hoe komen we tot een voedselsysteem, waarin gezond voedsel voor iedereen wordt geproduceerd met respect voor onze planeet en alle mensen en dieren die er leven? Als antwoord op die vraag schreef een team van Wageningen University & Research (WUR) een toekomstvisie. Heel kort samengevat: in 2050 moet Nederland niet meer, maar beter voedsel produceren. Onlangs viel deze Wageningse visie in de prijzen. De befaamde filantropische instelling Rockefeller Foundation selecteerde ‘Wageningen’ uit meer dan 1.300 inzendingen en geeft hen 200.000 dollar om het idee verder te onderzoeken.

wat gaat er veranderen?

