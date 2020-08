Speciale contactlens remt bijziendheid voor kinderen, die steeds vaker bijziend zijn

Columbus

Bijziendheid ontstaat doordat de oogbol te snel groeit. De ooglens projecteert het scherpe beeld dan voor het netvlies, in plaats van erop of iets erachter. Maar tijdens de groei blijft de oogbol zich verlengen, waardoor de bijziendheid vaak toeneemt. Sterke bijziendheid kan later in het leven zorgen voor verschillende oogproblemen, waaronder loslating van het netvlies.

Amerikaanse onderzoekers hebben nu een speciale contactlens uitgetest. Het is een ‘bifocale’ lens, het centrum corrigeert het beeld zodat dit scherp is op het netvlies, maar de rand is een soort ‘leesbril’ die het licht een stukje voor het netvlies projecteert. Dit roept een reactie op in het oog, waardoor het minder snel gaat groeien en de bijziendheid dus ook min..

