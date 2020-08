'Nies niet in elleboog, maar in shirt’

‘Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog’, is een van de basisregels van de Rijksoverheid die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Geen verstandig advies, vindt Ruud Verdaasdonk, hoogleraar Health Technology Implementation aan de Universiteit Twente. Hij doet onderzoek naar luchtstromen en maakt daarbij gebruik van een opstelling waarmee de verspreiding van aerosolen in beeld kan worden gebracht. Tests waarbij in de binnenkant van de elleboog werd geniest, maakten duidelijk dat druppels uit de mond en neus door deze niesmethode juist heel ver kunnen komen: meer dan anderhalve meter. Dat komt omdat de opening waar de lucht doorheen kan, wordt vernauwd, legt Verdaasdonk uit op de populair-wetenschappelijke website NEMO Kennislink. ‘En daardoor versnel je de lucht, die aan de bovenkant en onderkant van je elleboog gaat. Die moet immers ergens heen. Hierdoor komen de grote en kleine druppels verder dan wanneer je niet op deze manier zou niezen.’

Enschede

De hoogleraar informeerde het RIVM over zijn bevindingen, maar de richtlijnen zijn niet aangepast: ‘Hun gedachte is dat het hoe dan ook beter is om niet in de handen te niezen, omdat je daarmee overal aanzit.’ Een verstandiger alternatief, volgens Verdaasdonk, is de kraag van het kledingstuk dat je draagt over je neus te trekken en te niezen in de binnenkant van je shirt, trui of overhemd. Hij raadt ook aan de handen te blijven wassen en het kledingstuk vaker in de was te doen dan gebruikelijk. Bij het dragen van een stropdas of diep uitgesneden hals is de methode moeilijk uitvoerbaar. Een zelfgemaakte ‘hoestzak’ van de mouw van een oud overhemd kan dan uitkomst bieden.

