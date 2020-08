Bescherming van de panda kost dierenlevens

Redden we alleen de panda of redden we de biodiversiteit? Tot nu toe ging alle aandacht uit naar de panda, en daar gaat het redelijk goed mee.

De bescherming van de reuzenpanda is succesvol, maar dat betekent niet dat het ook goed gaat met andere soorten in hetzelfde leefgebied, schrijven onderzoekers. (beeld epa / hayoung Jeon)

Amsterdam

De bescherming van de reuzenpanda kan een succesverhaal worden genoemd: het gaat redelijk goed met dit iconische dier. Maar het succes gaat ten koste van andere dieren. In de reservaten die zijn aangewezen voor het behoud van de panda zijn andere belangrijke diersoorten grotendeels verdwenen, zo blijkt uit Chinees onderzoek. Luipaarden, sneeuwpanters, wolven en Aziatische wilde honden zijn in die parken nog maar nauwelijks te vinden.

Natuurbeschermers gaan er gewoonlijk van uit dat de bescherming van een zogeheten ‘paraplusoort’, zoals de reuzenpanda, ook ten goede komt aan andere diersoorten in hetzelfde leefgebied. Wetenschappers hebben nu aangetoond dat dit in de Chinese pandareservaten niet het geval is. De on..

