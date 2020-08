Wetenschappers ontdekken botkanker bij dinosaurus

Wetenschappers hebben in het kuitbeen van een plantenetende dinosaurus een kwaadaardige bottumor ontdekt. Het is de eerste keer dat er een kwaadaardige vorm van kanker bij deze dieren is vastgesteld.

Ontario

Het kuitbeen van de Centrosaurus apertus, een gehoornde dinosauriër die in grote groepen leefde, was al in 1989 opgegraven. Wetenschappers dachten dat de misvorming van het bot een gevolg was van een genezen breuk. Maar een team van artsen en paleontologen heeft het bot opnieuw bestudeerd, onder meer door gedetailleerde CT-scans te maken. Dit leverde uiteindelijk de diagnose op. Vervolgens is het misvormde bot is vergeleken met eenzelfde dinosaurusbot zonder afwijkingen en een menselijk bot van een patiënt met osteosarcoom, een kwaadaardige vorm van botkanker.

De dinosauriër heeft waarschijnlijk veel last gehad van de kanker, maar als kuddedier heeft hij kunnen overleven terwijl de ziekte al in een vergevorderd stadium was. Het die..

