Vijf dwarse ideeën over coronavirus

Is er, met alles wat nog onbekend is over corona, de kans dat we het virus verkeerd hebben begrepen? Dat COVID-19 alweer voorbij is, of misschien zelfs nooit erg was? Een omstreden idee, dat ook in Nederland rondzingt in kringen van dwarsdenkers en rondgaat via YouTubefilmpjes van mensen die tegen de coronamaatregelen ageren. Zou er een kern van waarheid in zitten?