Wetenschappelijk tijdschrift: Auto’s zijn een bron van microplastics

In totaal produceren weggebruikers ongeveer 30 procent van alle microplastics. Het merendeel wordt geproduceerd in dichtbevolkte delen van de wereld, zoals de Amerikaanse oostkust, het noorden van Europa en stedelijke gebieden in zuidoost Azië. De grotere stukken plastic blijven dicht bij de bron liggen, maar stukjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer (een micrometer is een duizendste millimeter) kunnen grote afstanden afleggen, voortgeblazen door de wind en over grote afstanden getransporteerd door de circulatie in de atmosfeer.

Per jaar verdwijnt naar schatting 52.000 ton van deze kleine microplastics in de oceanen. Maar nog eens 20.000 ton komt neer op met ijs of sneeuw bedekte gebieden, vooral in het gebied rond de Noordpool. ..

