Kind geen belangrijke besmettingsbron van het coronavirus

In een commentaar dat vrijdag werd gepubliceerd door het medische tijdschrift Pediatrics stellen artsen dat kinderen nauwelijks bijdragen aan de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Het is dan ook veilig om scholen open te houden, zolang de volwassenen zich houden aan de standaard voorzorgsmaatregelen.

Aanleiding voor het commentaar is een artikel in datzelfde tijdschrift, waarin onderzoekers uit het Zwitserse Genève beschrijven dat van 39 kinderen met COVID-19 symptomen slechts drie (8 procent) mogelijk de eerste patiënt in hun gezin waren. Alle andere kinderen zijn door oudere gezinsleden besmet geraakt.

Daarnaast wordt in het commentaar verwezen naar een groot aantal andere studies die eenzelfde patroon beschrijven: kinderen in gezinnen worden veel vaker besmet door hun ouders dan andersom. En in een Frans onderzoek bleek een besmette scholier die met tachtig verschillende leerlingen contact had het coronavirus aan niemand had overgedragen.

De belangrijkste conclusie is dat kinderen geen belangrijke bron van besmet..

