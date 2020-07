Antigeluid om rumoer te dempen

Singapore

Werken met een open raam is niet altijd een pretje: geluiden van een drukke straat kunnen behoorlijk storend zijn. Onderzoekers uit Singapore hebben daar nu iets op gevonden. Met een sensor en 24 geluidsboxen wekken ze antigeluid op dat de overlast halveert. De 24 boxjes met elk een doorsnede van 4,5 centimeter zitten op een rooster dat in het open raam moet staan. Een sensor buiten het raam meet het lawaai en stuurt de boxjes aan om geluid met dezelfde frequenties maar in tegengestelde fase te maken. Dit antigeluid dooft het binnenkomende geluid. Geluid van verkeer en treinen is op die manier met 10 decibel te verlagen, een halvering. De opstelling is getest in een laboratorium, waar een kamer met een open raam is gebouwd met d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .