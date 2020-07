Wegen oorzaak armere vogelstand

Wegen hebben een sterke invloed op verschillende soorten vogels. Soorten die nu al minder vaak voorkomen gaan achteruit in gebieden met een dicht wegennet, terwijl meer algemene soorten daar juist toenemen. Die conclusie trekken Britse onderzoekers in het dinsdag verschenen wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Cambridge (VK)

Zij inventariseerden de vogeldichtheid voor 75 verschillende soorten in de buurt en op grotere afstand van een weg. Groot-Brittannië heeft een zeer dicht wegennetwerk, in ongeveer 80 procent van het land bevindt zich binnen een kilometer een weg. De nabijheid van een weg is negatief voor een derde van de onderzochte soorten.

Soorten die al niet zoveel voorkomen, zoals graspiepers en kieviten, zijn minder vaak te vinden in de buurt van wegen. Goudvinken, raven, roodborstjes en merels doen het juist goed in de buurt van wegen. Dit zorgt ervoor dat algemene soorten de zeldzame soorten gaan verdringen, denken de onderzoekers.

Het soort weg heeft invloed: hoe groter de weg, des te groter het negatieve effect. Giftige uitlaatg..

