In een open brief aan de organisatie, die door de onderzoekers maandag in het wetenschappelijk tijdschrift Clinical Infectious Diseases is gepubliceerd, schetsten 239 wetenschappers uit 32 landen - onder wie zes Nederlanders - het bewijs dat ook kleinere deeltjes, zogeheten aerosolen, mensen kunnen infecteren. De WHO heeft nog niet gereageerd. Eerder zei de organisatie dat besmetting via de lucht mogelijk is, maar dat er geen duidelijk bewijs voor is.