Het toedienen van bloedplasma met antistoffen leidt in veel gevallen waarschijnlijk niet tot sneller herstel van coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Die conclusie trekken onderzoekers van het Erasmus MC en bloedbank Sanquin in een tussentijdse evaluatie van hun onderzoek naar het gebruik van plasma. Ze hebben de studie tijdelijk stilgelegd, ook omdat momenteel maar weinig nieuwe patiënten in ziekenhuizen worden opgenomen. Het onderzoek gaat wel door, maar met een andere insteek.

Hoofdvraag van het onderzoek is of coronapatiënten baat hebben bij bloedplasma van mensen die zijn hersteld van een infectie met het virus. De gedachte erachter is dat de antistoffen die genezen patiënten in hun bloed hebben wellicht het herstel kunnen bevorderen. Nadat 86 patiënten op deze manier waren behandeld, hebben de onderzoekers hun resultaten tegen het licht gehouden. Ze constateren dat driekwart van de patiënten op de dag van opname zelf al antistoffen aanmaakte. Gemiddeld waren ze al tien dagen ziek toen ze plasma van anderen ontvingen.