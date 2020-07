Verklaring voor mysterieus ‘dood water’

Maar waar Nansen beschreef dat de golven de snelheid van een schip vertragen, liet Ekman zien dat de snelheid wisselde. Franse onderzoekers schrijven nu in Proceedings of the National Academy of Sciences over nieuwe experimenten om de relatie tussen de twee fenomenen te begrijpen. Zij analyseerden onderwatergolven met laserlicht en maakten een wiskundig model om ze te begrijpen. Uit dit onderzoek blijkt dat de wisseling van snelheid die Ekman beschreef ontstaat wanneer de golven als een soort lopende band onder het schip doorgaan. Dat zorgt voor een afwisseling van versnelling en vertraging. Maar uiteindelijk gaat dit fenomeen over in de vertraging van de snelheid die Nansen zag.