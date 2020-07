Nieuwe aanpak van hiv: injectie blijft halfjaar actief in lichaam

Infectie met hiv, het virus dat aids veroorzaakt, is tegenwoordig goed te bestrijden met geneesmiddelen. Maar deze virusremmers moeten iedere dag worden ingenomen. Bovendien bestaat de kans dat het virus ongevoelig wordt. Amerikaanse onderzoekers hebben nu een stof ontwikkeld die na injectie onder de huid zes maanden lang actief blijft in het lichaam.

Foster City

eiwitmantel

Het gaat om een klein molecuul dat zich bindt aan de eiwitmantel van het virus. Die eiwitten zijn de verpakking van het erfelijk materiaal van het virus, maar ze zijn ook belangrijk bij de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes. Doordat het geneesmiddel, dat voorlopig de naam GS-6207 draagt, aan de eiwitten gaat zitten, verstoort het die aanmaak.

Het GS-6207-molecuul is ingespoten bij gezonde vrijwilligers en bleek veilig te zijn. Ook bleef het een halfjaar actief. In een eerste proef met 32 patiënten met een hiv-besmetting zorgde het middel ervoor dat het aantal virusdeeltjes in het bloed in ruim een week sterk daalde. GS-6207 is te gebruiken in combinatie met de bestaande anti-hiv-behandeling. Verdere testen bij pat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .