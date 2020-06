‘Voor tiener is halfjaar hele hap’

Hoe te bewegen in de dagelijkse omgeving leer je tijdens de adolescentie. Ook daarom hakt een halfjaar niet naar school erin bij tieners. ‘Het is een gevoelige en kansrijke periode.’

Tieners reageren sterker op sociale signalen, zoals afwijzing of bevestiging. (beeld Marcel van den Bergh)

Een halfjaar, misschien langer, niet naar school vanwege de coronacrisis kan ingrijpend zijn voor adolescenten. Want juist in de puberteit leren jongeren door het contact met leeftijdgenoten hoe om te gaan met andere mensen, zegt ontwikkelingspsycholoog Anna van Duijvenvoorde.

Leiden

Van Duijvenvoorde (1983) kreeg maandag de Heineken Young Scientists Award in het domein sociale wetenschappen. Dat is een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschappers. Van Duijvenvoorde doet onderzoek naar het verband tussen hersenontwikkeling, de puberteit en ‘sociaal leren’ bij het Brain & Development Research Center in Leiden.

Wat is sociaal leren?

‘Je leren te bewegen in je dagelijkse omgeving. Wie is te vertrouwen? Met wie zou ik goed ..

