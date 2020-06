Golfslag houdt vliegende slang stabiel

Vliegende slangen kunnen glijvluchten maken vanuit een boom. Daarbij vertonen ze – net als kruipende slangen – zijwaartse golfbewegingen. Amerikaanse onderzoekers vroegen zich af of dit ook nuttig was voor hun glijvlucht. Dat bleek inderdaad zo te zijn, en bovendien blijken de slangen ook een verticale golfbeweging te gebruiken. Om de glijvlucht van vliegende slangen te onderzoeken, is gebruikgemaakt van ‘motion capture’, een techniek die in veel speelfilms wordt gebruikt om bewegingen van digitale karakters vast te leggen: een acteur maakt alle bewegingen met speciale plakkers op het lichaam, die door een camera worden gevolgd. Dit is dan te gebruiken om een digitaal karakter natuurlijk te laten bewegen. Acteur Andy Serkis speelde op die manier Gollem in de filmtrilogie Lord of the Rings.