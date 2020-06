Dirk van Schepen is de nieuwe voorzitter van Stichting voor Christelijke Filosofie

Dirk van Schepen is vanaf woensdag de nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting voor Christelijke Filosofie. Hij volgt Peter Sneep op. ‘Het heeft absoluut zin jezelf te ontwikkelen.’

(beeld nd)

Dirk van Schepen (beeld nd)

Amersfoort

Wat ís christelijke filosofie volgens u?

‘Ten diepste is filosofie de oriëntatie op het goede leven. In heel de geschiedenis zijn daar theorieën over ontwikkeld. Ook door christelijke filosofen, zoals Pascal en Augustinus. Uit die traditie putten wij. Ze helpen ons antwoorden te vinden op de vragen van deze tijd.

Herman Dooyeweerd stelde als grondlegger van de reformatorische wijsbegeerte: al ons denken begint vanuit een bepaalde levensbeschouwing. Je denkt nooit neutraal. Hij vond het belangrijk de schepping te zien in verscheidenheid en samenhang. En dus moet je de mens bijvoorbeeld niet alléén duiden vanuit de biologie.’

Wat zijn de vragen van deze tijd?

‘Corona stelt onze hele maatschappij in een nieuw licht. Een van de grote v..

