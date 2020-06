Smelten en aangroeien zuidelijk zee-ijs remt opwarming

Onderzoekers hebben nieuwe inzichten gekregen in de rol die het smelten en weer aangroeien van zee-ijs in de zuidelijke oceaan speelt in het reguleren van de hoeveelheid broeikasgassen.

De zuidelijke oceaan, rond Antarctica, speelt een belangrijke rol bij de opname van het broeikasgas kooldioxide. Ongeveer de helft van de hoeveelheid kooldioxide die mensen produceren, verdwijnt in deze oceaan. Daarom is het belangrijk te weten hoe de opname van broeikasgassen in het verleden is verlopen.

Na de laatste ijstijd, die volgens wetenschappers ongeveer achttienduizend jaar geleden eindigde, steeg de concentratie kooldioxide in de atmosfeer geleidelijk. Maar ergens rond de 14.600 jaar geleden stokte die toename en de stijging van de temperatuur maar liefst negentienhonderd jaar lang, een periode die de ‘Antarctische koudeomkering’ heet.

Wetenschappers hebben nu de informatie over het klimaat in deze periode gecombinee..

